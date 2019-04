Operação do Gaeco investiga Prefeitura de Bela Vista

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou a operação "Linha Marcada II", cumprindo dois mandados de busca e apreensão desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (4), em Bela Vista.

Segundo informações oficiais, os agentes cumprem mandados no gabinete e na casa do prefeito da cidade, Reinaldo Piti, do PSDB. O chefe do Executivo Municipal é um dos principais alvos da operação e está sendo investigado pelo suposto envolvimento nos crimes de fraude à licitações e desvio de verbas públicas.

A primeira fase da operação foi deflagrado em abril do ano passado e cumpriu 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Caracol e Bela Vista. O resultado culminou em oito prisões. Desde então, elementos das investigaões passadas indicavam a suposta participação do prefeito em fraudes.

*matéria atualizada às 11h14 para acréscimo de informações

Deixe seu Comentário

Leia Também