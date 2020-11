Homem foragido há seis anos é preso na capital

A polícia civil de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira (23) uma operação que aconteceu na sexta-feira (20), onde uma equipe do Setor de Investigações Gerais da 5ª Delegacia de Polícia da capital conseguiu efetuar a prisão de um homem de 38 anos contra o qual havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio simples na forma tentada, expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande. O homem estava foragido desde 2014.



Os policiais estavam há 2 dias monitorando o autor quando conseguiram localizá-lo em um lava jato na avenida Calógeras, no Centro de Campo Grande. Ele foi abordado e recebeu voz de prisão.



No ano de 2014, o autor e outro comparsa menor de idade se envolveram em uma briga em um bar no bairro Jockey Club com uma terceira pessoa, que na época também era menor de idade, por causa do sumiço de um celular. Os dois homens agrediram o menor simultaneamente com um pedaço de meio fio deixando a vitima desmaiada ao solo. Desde então o autor encontrava-se foragido.



Ele foi encaminhado para a delegacia onde foi apresentado a Autoridade Policial para as providências cabíveis onde foi preso e colocado a disposição da justiça

Deixe seu Comentário

Leia Também