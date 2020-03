Idoso com alzheimer desaparece e família pede ajuda

O morador de Vicentina, em Mato Grosso do Sul, Manoel Francisco da Silva, 86 anos, conhecido como Manezinho, está desaparecido desde o último domingo (15), após sair da residência onde mora ao lado da Câmara Municipal da cidade.



De acordo com a sobrinha do idoso, Ana Paula, conta que ele sempre sai de casa, mas eles se preocupam porque Manoel está ficando doente “Ele tem Alzheimer, de vez em quando escapa escondido e some de casa. Já sumiu duas ou três vezes, e agora não voltou ainda”, contou ela que o idoso mora com o filho e que normalmente é encontrado pelo familiar nessas ocasiões. “Mas dessa vez ele saiu escondido e ninguém viu”, relatou Ana.

Ela descreve que a última vez em que Manezinho foi visto, ele trajava uma calça jeans, uma camisa verde com botões e sapato social.

Qualquer informação sobre o paradeiro pode ser relatado para o número: (67) 99854-8052, falar com Ana Paula

Deixe seu Comentário

Leia Também