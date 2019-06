Jovem é preso após atirar em menino de onze anos

Luiz Otávio Santana de Lima, 11 anos, morreu depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo na noite de sábado (8), em Sidrolândia.

De acordo com informações do site Sidrolândia News, Luiz estava com seu irmão, um garoto de 13 anos e o autor, Ivan Alyffer Albuquerque Rocha, 23 anos. O menino de 13 anos disse à polícia que Ivan ordenou que Luiz se ajoelhasse e atirou. O autor tentou fugir após o disparo, mas foi impedido por moradores.

Ivan disse em depoimento que o tiro foi acidental e que os três estavam caçando no momento do fato.O autor que é namorado da prima da vítima e foi preso e encaminhado a delegacia de Polícia Civil da cidade.

O autor ficará à disposição do Poder Judiciário e deverá passar pela audiência de custódia.

