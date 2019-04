Jovem tem bicicleta furtada em estacionamento de supermercado

Uma mulher de 26 anos teve a bicicleta furtada de dentro do estacionamento de um supermercado de Campo Grande, segundo informações do boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com o registro policial, a jovem teria deixado a bicicleta devidamente cadeada. Ela entrou no supermercado para fazer compras, onde permaneceu por cerca de 40 minutos. Quando saiu, a bicicleta não estava mais no local.

A vítima procurou a direção do supermercado, e eles a orientaram a registrar o boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, no Centro.

