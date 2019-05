Morre motociclista que bateu na traseira de caminhão estacionado

O jovem Mateus Santiago da Silva, 19 anos, que ficou gravemente ferido após bater no para-choques de um caminhão que estava estacionado na avenida Tamandaré, morreu na Santa Casa de Campo Grande.



No acidente, testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que o rapaz seguia no sentido bairro-centro quando uma caminhonete teria desrespeitado o sinal da pare no cruzamento com a rua Pedro Raulino.



O rapaz tentou desviar do veículo, mas durante a manobra não conseguiu controlar a motocicleta que pilotava indo parar embaixo do caminhão estacionado em frente a uma loja das Casas Bahia.



Conforme o registro policial sobre o caso, Matheus foi levado para a Santa Casa, inconsciente, devido a um grave traumatismo craniano.



O jovem foi diagnosticado com um edema cerebral e permaneceu em coma até a tarde de ontem, quando não resistiu aos ferimentos. O motorista da caminhonete que supostamente teria causado o acidente não foi localizado.

Deixe seu Comentário

Leia Também