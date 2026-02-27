Menu
Polícia

Morre mulher que se envolveu em acidente com caminhonete e moto na Capital

Idosa estava conduzindo um veículo Ford Escort quando houve as colisões na Avenida Manoel da Costa Lima

27 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Mulher estava conduzindo um EscortMulher estava conduzindo um Escort   (Vinicius Santos)

A idosa Norma Maribel Martinez, de 69 anos, morreu no começo da noite desta quinta-feira, dia 26, após não resistir aos ferimentos de um acidente que sofreu na última terça-feira, dia 24, no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a rua Beneditinos, na Vila Piratininga, em Campo Grande.

Ela estava conduzindo um veículo Ford Escort, quando se envolveu em um acidente com uma caminhonete Ford F250 e uma motocicleta.

Segundo consta no boletim de ocorrência, ela havia sofrido uma fratura na perna esquerda. Maribel foi encaminhada para a Santa Casa no dia do sinistro, sendo transferida para o CTI no dia seguinte para uma cirurgia ortopédica.

Conforme o registro policial, ela teve fratura na tíbia e fíbula esquerda, ferimento no joelho esquerdo, fratura exposta de ossos da perna esquerda e ferimento no braço esquerdo.

Porém, ela não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 18h50. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

O acidente - A idosa estava conduzindo o veículo pela Beneditinos e, ao tentar cruzar a avenida principal, foi colhida por uma caminhonete Ford F250, e com o impacto, foi lançada contra o canteiro central, atingindo um motociclista que aguardava o fluxo de carros para fazer a travessia do cruzamento.

