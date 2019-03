Motociclista morre após carro fazer ultrapassagem errada

Alexandre Medeiros, de 38 anos, morreu após um carro fazer uma tentativa falha de ultrapassagem, na manhã deste sábado (30), na BR-262, saída para Três Lagoas. O acidente resultou em uma colisão, que arremessou o motociclista por cerca de 20 metros do local.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, um homem de 52 anos, seguia em um Volkswagen UP! e ao tentar ultrapassar uma carreta, ele acabou colidindo de frente com o motociclista que vinha na pista contrária. Alexandre pilotava uma Harley-Davidson e com a gravidade da batida, foi arremessado a 20 metros do local do acidente.

O motorista do veiculo relata que tudo aconteceu muito rápido e não teve como voltar para pista. O motociclista morreu na hora e o homem teve apenas escoriações.

