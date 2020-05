Motociclista que colidiu com traseira de carreta morre em hospital

Priscilla Porangaba, com informações do Ta Na Mídia Naviraí

Bruno Martins da Silva, de 23 anos, morreu nessa quinta-feira (7) em um hospital de Dourados depois de ficar internado por ter colidido a motocicleta dele contra a traseira de uma carreta que estava estacionada.

Segundo informações do Ta Na Mídia Naviraí, o rapaz seguia pela avenida Caarapó sentido bairro centro e por um motivo ainda não identificado, teria perdido o controle da direção do veículo e colidido contra a carreta.

Ainda de acordo com o site, com o impacto a motocicleta ficou pendurada na carroceria da carreta e Bruno ficou ferido com vários ferimentos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital em Dourados onde não resistiu e morreu.

