Motorista de aplicativo tenta enganar a polícia

Joilson Francelino, com informações do Dourados News

O motorista de aplicativos, Edivaldo Gonçalves de Paula, tentou enganar a polícia na terça-feira (28), quando procurou o 1º Distrito Policial de Dourados dizendo que havia sido assaltado por criminosos.



Ele relatou à polícia que por volta de 20h de segunda-feira (27), ao transportar dois indivíduos, um deles teria sacado uma pistola e anunciado o assalto, tendo tomado dele a quantia de R$ 350, um aparelho celular e outros pertences.



Depois do depoimento, os investigadores passaram a realizar diligências. Durante as investigações, os agentes perceberam inúmeras inconsistências no relato de Edivaldo, foi então que a suposta vítima de assalto confessou a mentira. Ele disse usaria o dinheiro do suposto assalto para pagar uma dívida de R$ 400 com o proprietário do carro por ele utilizado nos serviços de transporte de passageiros. Edivaldo disse que inventou o roubo por pensar que o caso seria “só mais um para estatística”, ou seja, que o caso não seria efetivamente investigado.



O motorista foi preso e responderá por falsa comunicação de crime.

