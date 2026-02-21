Motorista é espancado após se envolver em briga de trânsito e atropelar ciclista na Capital

Um motorista de 42 anos se envolveu em uma briga de trânsito, atropelou um ciclista e fugiu sem prestar socorro na noite de sexta-feira (20), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 23h50, no cruzamento da Avenida José Barbosa Rodrigues com a Rua Presidente Antônio Carlos. O condutor de um Fiat Uno teria discutido com um motociclista. Durante o desentendimento, os dois começaram a trocar socos e chutes.

Após a briga, o motorista deixou o local. Minutos depois, já na Rua Adélia Fraiha, no Residencial Búzios, ele bateu na traseira de uma bicicleta, que seguia no mesmo sentido da via.

De acordo com a polícia, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O motociclista e o passageiro, que vinham logo atrás, presenciaram o atropelamento e seguiram o carro até a casa do motorista. No local, ele foi agredido por populares com socos, chutes e golpes de capacete.

Depois, o próprio condutor voltou a pé até o local do acidente. O ciclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a UPA Leblon com lesões leves nas costas. Já o motorista foi encaminhado para a UPA Tiradentes e, em seguida, levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O carro foi removido para o pátio do Detran. Diante da situação, o caso foi registrado como vias de fato, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.

