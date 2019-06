Polícia apreende caminhão com droga escondida em lataria de baú

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um caminhão com placas de Araçatuba (SP) com 2.843 quilos de maconha escondidos na lataria do baú.



A apreensão ocorreu durante abordagem do policiamento para fiscalização em uma estrada vicinal, na região de Paranhos.



Os policiais abordaram os condutores do caminhão Pedro Henrique Borges, 29 anos, e o condutor de um carro de passeio Emerson José Casemiro da Silva Filho, 22 anos, que estavam parados às margens da estrada.



O condutor do caminhão informou à polícia que carregou o veículo em Nova Andradina e que estava parado porque o carro estava com problemas mecânicos.



Após a descoberta da droga pelos policiais, o condutor do caminhão disse que comprou o entorpecente, de um desconhecido, e que revenderia em Minas Gerais.



Os dois veículos possuíam rádios de comunicação instalados. O caminhão foi rebocado por um trator até a cidade de Paranhos.



A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos, onde os dois homens foram autuados, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas e permaneceram à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também