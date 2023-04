Polícia procura suspeito que matou um homem na Av. das Bandeiras

Após o assassinato de um homem na manhã desta sexta-feira (28) na Avenida das Bandeiras com a rua Tatui na Vila Carvalho, a Polícia Civil, através da 5ª Delegacia trabalha para identificar e encontrar o suspeito.

Uma câmera de segurança de um comércio na esquina de onde ocorreu o crime, mostra quando um Gol prata para na rua Tatui, o suspeito desce e logo na esquina encontra a vítima e efetua cinco disparos à queima-roupa.

Depois o homem corre e entra no carro e vai embora. É possível ver que ele está com uma calça jeans e uma camiseta com a ilustração do Tio Patinhas. Veja:

Caso

Um homem de cerca de 40 anos, foi assassinado na manhã desta sexta-feira (28), com pelo menos quatro tiros na Avenida das Bandeiras com a rua Tatui, Vila Carvalho.

Três tiros atingiram a vítima na cabeça e um no abdômen, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

Informações são de que a vítima possui uma tatuagem de águia no braço esquerdo e algumas passagens pela polícia. Com ele ainda foi identificado um celular furtado.

Deixe seu Comentário

Leia Também