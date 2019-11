Policiais cercam presídio onde facções brigam por dominío

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã Informa

A Polícia Nacional do Paraguai se mobilizou para conter uma briga entre integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Clã Rotela na Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero, fronteira com Mato Grosso do Sul.

O fato foi registrado na tarde de segunda feira (25) por volta das 14:00hs, quando internos do presídio das duas facções entraram em confronto pelo controle da prisão, o que deixou o interno, Ever Ruben Alonso Lugo, com três perfurações que podem ser de facas, ele foi levado ao Hospital regional da cidade para receber atendimento e segundo informações seria integrante do Clã Rotela.

Policiais antimotins e agentes das diversas comissárias de polícia, imediatamente cercaram a penitenciária a fim de evitar qualquer tentativa de fuga e ingressaram ao interior da prisão a fim de sufocar as brigas.

Segundo o comissário de polícia Ignácio Rodriguez, uma briga entre os internos teria sido a motivação para o motim que culminou com um ferido até o momento não se descarta que existam outros feridos no interior do presidio.

