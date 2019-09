PRF apreende carreta carregada de cigarro paraguaio em Dourados

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

A carga de cigarros contrabandeados do Paraguai apreendida na manhã desta sexta-feira (27) no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Dourados, seria levada até Cuiabá (MT), conforme o condutor da carreta Mercedes Benz, com placas de Serra do Salitre (MG).

De acordo com oDourados News no local, o motorista de 38 anos não identificado, morador em Bom Sucesso (PR), pegou o veículo com os produtos em Mundo Novo, na região Sul do Estado.

A abordagem ocorreu por volta de 9h, na BR-163. O condutor transportava 41 toneladas de sulfato de amônio granulado e apresentou nervosismo durante a conversa com os policiais rodoviários.

Logo em seguida afirmou que levava os produtos contrabandeados. Conforme a PRF, são aproximadamente 300 caixas de cigarros no veículo.

Ao ser questionado sobre a origem e destino da carga, eleconfessou que levaria até a capital do Mato Grosso e receberia R$ 12 mil pelo transporte.

Deixe seu Comentário

Leia Também