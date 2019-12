Professor embriagado capota carro e criança é socorrida em estado grave

Priscilla Porangaba, com informações do Rio Brilhante News

Três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de dois anos de idade, após serem atingidas por um carro que capotou, em Rio Brilhante.

O veículo era dirigido por um professor de 28 anos de idade, não identificado, que estaria embriagado e foi preso em flagrante.

O professor dirigia o veículo pela avenida Augusto Lopes da Silva, na região do bairro Pró Moradia XIV, quando perdeu o controle da direção e capotou.

Uma idosa de 62 anos estava passando de bicicleta e foi atingida. Depois, o veículo atropelou três pessoas de uma mesma família, sendo um homem, a esposa e uma criança de dois anos.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o motorista em flagrante, conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real. No teste de alcoolemia, o resultado foi 0.85ml de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.

No carro do professor também estavam dois adolescentes, mas nenhum dos ocupantes ficou ferido. A ocorrência foi encaminhada para delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.

As vítimas foram socorridas para o hospital da cidade. A idosa foi atendida e liberada durante a noite desta sexta. O pai foi transferido para um hospital de Dourados com as duas clavículas e um braço fraturados. A mãe continua em observação em Rio Brilhante.

Como a família tem plano de saúde, a transferência do homem foi feita por ambulância do plano que se deslocou de Dourados para Rio Brilhante por volta das 22 horas.

Até às 1h30 da madrugada deste sábado (14) a criança aguardava vaga em outro hospital, pois apresentava ferimentos graves na face e Traumatismo de Crânio Encefálico (TCE). Até esse horário o hospital de Rio Brilhante não estava conseguindo vaga pela central de regulação. Estava sendo pedida vaga para transferir a criança pelo plano e também pelo SUS em cidades como Dourados, Campo Grande e Três Lagoas, mas até o início da madrugada os pedidos foram negados.

Deixe seu Comentário

Leia Também