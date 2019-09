Quatro pessoas ficam feridas com fragmentos de projéteis após tiro para o alto

Após briga na Conveniência Big Festa, localizada na rua Antônio Maria Coelho, bairro Vila Planalto, quatro pessoas ficaram feridas a tiros na madrugada desta sexta (20).

De acordo com o boletim de ocorrência, um rapaz chegou ao local por volta das 3h20 e foi utilizar o banheiro, porém estava trancado. O funcionário da conveniência orientou que o homem procurasse outro lugar e foi xingado. O rapaz deixou a conveniência e pouco tempo depois retornou acompanhado com outras duas pessoas.

O trio foi em direção ao funcionário e houve uma tentativa de agressão. O segurança tentou intervir, porém deu-se início a uma briga generalizada. Um dos rapazes do trio tentou roubar a arma do segurança e para controlar a situação, ele efetuou um disparo para o alto e dois no chão.

Os rapazes, assustados com os disparos fugiram. Entretando, os fragmentos dos projéteis acabaram atingindo clientes da conveniência. Três mulheres sofreram ferimentos na coxa e um rapaz, no rosto, próximo ao olho. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a Santa Casa.

O segurança não apresentou a documentação e autorização para utilizar o revólver calibre 38. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

