Rapaz alvejado no Coophavila foi morto por envolvimento com tráfico de drogas

A principal linha de investigação da Polícia Civil na morte de Jhelyson Gamarra Pereira Santos, de 27 anos, alvejado na frente de casa na Rua Naim Dibo no Coophavila II, é o envolvimento com tráfico de drogas.

A vítima foi atingida por sete disparos de arma de fogo de calibre .9mm. Jhelyson já teve passagens policiais por tráfico de drogas anteriormente.

O crime foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Cepol como homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, homicídio qualificado pela traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.

A autoria do crime e demais envolvimentos estão sob investigação da Polícia Civil.

Crime

Jhelyson Gamarra Pereira Santos, de 27 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (2), no bairro Coophavila, em Campo Grande.

A vítima estava na frente de casa, ninando a sua filha de cinco meses. Imagens obtidas pelo JD1 , mostram quando ele se distrai com o celular enquanto balança a bebê no carrinho, quando o suspeito chega por trás com a arma já apontada.

Após vários disparos, o suspeito ainda recarrega a arma e mesmo com o rapaz caído, atira mais vezes, principalmente no peito.

As polícias Civil, Científica e Militar estiveram no local do crime para os levantamentos iniciais do crime.

