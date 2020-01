Skatista é morto a facada enquanto praticava o esporte na capital

Bruno Eduardo Ferreira de Freitas de 31 anos, foi morto com uma facada no peito quando andava de skate no Bairro José Tavares, em Campo Grande nessa noite de terça-feira (14).

Segundo o boletim de ocorrência, Bruno seguia pela rua jornalista Raimundo Alves Filho, quando foi atacado e esfaqueado no peito, pelo suspeito que estava acompanhado de mais dois homens. Os três estavam em duas motocicletas.

Ainda conforme o registro, o skatista chegou a ser socorrido e reanimado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, mas morreu em cima do skate.

De acordo com a polícia, uma testemunha informou que uma desavença no passado entre a vítima e autor seria a motivação para o crime.

O suspeito já foi identificado e o caso registrado como homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no Centro.

