Vídeo - Mulheres colocam fogo em cabaré após falta de pagamento

Priscilla Porangaba, com informações do MS News

Uma boate, chamada Casa Verde, localizada em Chapadão do Sul, foi incendiada por três mulheres que trabalhavam no local, segundo testemunhas que preferem não ser identificadas.

Segundo o relato de uma das testemunhas, na boate trabalham em torno de sete mulheres de programa e, que por volta das 19 horas, três delas se rebelaram contra a dona do local.

A proprietária não teria efetuado o pagamento delas, que subiram na parte de cima do prédio. Elas atearam fogo nos quartos e saíram correndo do local.

As chamas se espalharam rapidamente, mas foi controlado com a chegada dos Corpo de Bombeiros local. A parte superior do prédio, roupas e moveis foram destruídas pelo fogo.

O prédio é locado e o genro da proprietária esteve no local, acompanhando o trabalho dos bombeiros. Apesar da gravidade do incêndio, não houve vítimas.

Deixe seu Comentário

Leia Também