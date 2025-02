Adriane diz que aumento no salário "não é justo"

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou nesta quarta-feira (12) do início das aulas na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professora Elenir Zanquetta Molina, e em entrevista à imprensa, respondeu várias perguntas, inclusive sobre o seu salário.

Adriane, que já entrou com ação contra o aumento do próprio salário, explicou que vê a situação como errada, mas defende o reajuste para os servidores municipais, que tem como teto o salário da chefe do Executivo campo-grandense.

“O meu salário é o teto do salário de mais de 400 servidores que estão reivindicando o aumento há mais de 12 anos, esse é o motivo, não sou contra o aumento do salário dos servidores, mas eu, como prefeita, eu não posso ter o salário maior do Brasil, então eu recorri por achar que não era um valor justo, tendo em vista o salário do prefeito de São Paulo ou de outras cidades”, comentou a prefeita.

Ela explica que o valor em ‘excesso’ de seu salário será direcionado a uma instituição de caridade de sua escolha, mas não revelou qual. “Parte desse salário será entregue a uma instituição de caridade que eu decidi escolher”, comentou.

Adriane Lopes ingressou, no dia 14 de janeiro, com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), buscando impedir o reajuste de 96% em seu salário, garantido pela Lei Municipal 7.006.

Na petição, a prefeita argumenta que o aumento salarial “acarretará danos concretos e reais à coletividade e gera risco de descontinuidade nos serviços públicos essenciais”, além de apontar que a implementação do reajuste sem o devido estudo de impacto orçamentário causaria graves prejuízos à economia pública e à reestruturação dos órgãos municipais.

O caso fica de responsabilidade do desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa.

