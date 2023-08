Câmara vota últimas mudanças do Senado no arcabouço fiscal; acompanhe

O plenário da Câmara dos Deputados está realizando nesta terça-feira (22) a última votação do arcabouço fiscal, avaliando as mudanças incluídas no projeto pelo Senado.

Caso seja aprovada, a nova regra fiscal, proposta pelo atual governo, substituirá o teto implementado na gestão do ex-presidente Michel Temer.

Apesar de ainda não ter sido aprovado, a votação do texto já teve impactos na economia brasileira, com o Ibovespa, o principal índice da economia brasileira, avançando 1,51% no pregão, se recuperando das 13 quedas consecutivas que vinha enfrentando.

Acompanhe a votação:

