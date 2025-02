Dagoberto participa de ação por "Pé de meia"

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB) se reuniu nesta terça-feira (11) com ministros do governo, parlamentares da base e da oposição, além de representantes do Tribunal de Contas da União (TCU) em busca de uma solução para a manutenção do programa Pé-de-Meia.

Dagoberto destacou a importância do programa, que atualmente beneficia mais de 4 milhões de estudantes em todo o Brasil.

“O Pé-de-Meia já tem apresentado resultados expressivos. Não podemos permitir que um projeto tão essencial para a juventude brasileira seja interrompido. Fizemos um apelo ao ministro para que se encontre uma solução viável para a manutenção do programa”, afirmou o parlamentar.

O ministro da Educação, Camilo Santana, que participou da reunião, demonstrou otimismo quanto à decisão do TCU e acredita que o Tribunal irá acatar o recurso que pede a liberação dos valores do benefício.

O deputado sul-mato-grossense ainda afirmou que seguirá acompanhando o desdobramento do caso.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também