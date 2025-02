Deputados aprovam campanha contra violência aos profissionais da saúde

Na sessão ordinária desta terça-feira (11), durante a Ordem do Dia, os parlamentares da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) aprovaram, por unanimidade e em 1ª discussão, o Projeto de Lei 277 de 2024, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado a "Campanha de Combate à Violência contra os Profissionais da Saúde", a ser realizada, anualmente, na semana do dia 18 de novembro.

“O aumento de crimes contra a categoria tem gerado uma sensação de medo nos profissionais e seus familiares, já que, em alguns caso,s a violência chegou ao nível extremo, como é o exemplo da morte do médico Edvandro Gil Braz, brutalmente assassinado no interior de uma unidade de saúde, no município de Douradina”, justificou a autora da proposta, deputada Lia Nogueira (PSDB).

Conforme o Coren/MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), a violência contra profissionais da saúde tem se tornado uma questão alarmante, comprometendo não apenas a segurança dos trabalhadores, mas também a qualidade do atendimento prestado à população.

Durante a semana de promoção da campanha, deverão ser realizados debates, palestras e ações que envolvam gestores, profissionais da saúde, órgãos de segurança pública e a sociedade em geral.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também