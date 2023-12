Governo estuda criação de plano de combate à violência contra a mulher na internet

Durante programa Conversa com o Presidente, nesta terça-feira (19), a primeira-dama Janja Lula da Silva, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o governo federal deve propor um plano de combate à violência contra as mulheres nas redes sociais.

"Eu acho que a gente vai começar a discutir isso de uma forma mais forte”, afirmou a primeira dama durante o programa.

A decisão da criação do plano de combate surge após uma invasão do perfil da primeira-dama no X, antigo Twitter, na semana passada. Durante o período que o perfil esteve sob controle dos hackers, uma série de insultos e xingamentos contra ela foram publicados na plataforma.

Janja apontou para a necessidade de se regulamentar a atuação das empresas responsáveis pelas plataformas no Brasil. “A gente precisa não só da regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais, porque hoje não importa se é do bem ou do mal, eles ganham dinheiro”, comentou a primeira-dama.

Sobre a atuação da plataforma, Janja disse que irá processar o X pela demora até a derrubada de sua conta durante o ataque hacker. “Por conta de estar nesse lugar que eu estou, sou uma pessoa pública, foi tão difícil que o Twitter derrubasse, congelasse, a minha conta. E eu falo, por uma hora e meia o seu Elon Musk [proprietário do X] ficou muito mais milionário com aquele ataque. É essa que é a questão”, afirmou.

“Eu não sei nem aonde processá-los, se eu processo no Brasil, se eu processo nos Estados Unidos, porque processá-los eu vou, de alguma forma. A gente fez uma pesquisa, tem muitas pessoas públicas que têm as suas contas invadidas [...] Então, a gente tem que, de alguma forma, responsabilizar essas plataformas e regulá-las. O problema não é só do Brasil, o problema é global”, completou a primeira-dama.

