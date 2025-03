MDB e PSDB firmam alianÃ§a para eleiÃ§Ã£o suplementar em Paranhos

A disputa eleitoral suplementar para a prefeitura de Paranhos, no interior de Mato Grosso do Sul, após cassação do mandato do prefeito eleito nas eleições de 2024, terá chapa única. Os partidos adversários nas eleições do ano passado, MDB e PSDB, firmaram aliança para o pleito que está marcado para o dia 6 de abril deste ano. O atual prefeito interino, o vereador Hélio Acosta (PSDB) será o candidato, tendo como vice Alfredo Soares (MDB).

Nas eleições municipais do ano passado, Heliomar Klabunde (MDB) derrotou o então prefeito Donizete Aparecido Viaro (PSDB) nas urnas. No entanto, o prefeito eleito foi cassado após a Justiça Eleitoral considerar sua candidatura inelegível.

Diante às mudanças, a prefeitura está sob comando do presidente da Câmara Municipal da cidade, Hélio Acosta (PSDB), o qual assumiu a prefeitura de forma interina no dia 1º de janeiro deste ano.

Para a eleição suplementar, ao lado de Acosta está o candidato a vice de Kablunde em 2024, Alfredo Soares (MDB), que desta vez, será vice-prefeito do vereador do PSDB.

Com a possibilidade de chapa única, a eleição do próximo mês em Paranhos deve ocorrer sem concorrência direta, restando aos eleitores apenas a opção de consentir ou não à candidatura única nas urnas.

Veja o Calendário Eleitoral da Suplementar em Paranhos:

10/03: Último dia para registro das candidaturas;

11/03 a 05/04: Período de propaganda geral;

15/03 a 03/04: Período de propaganda no rádio e TV;

06/04: Dia da eleição;

11/04: Prazo final para entrega da prestação de contas;

26/04: Último dia para julgamento das contas;

29/04: Último dia para diplomação dos eleitos;

01/05: Último dia para posse dos eleitos.

