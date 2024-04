Nelsinho assume presidência da Frente Parlamentar pela Embrapa

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) foi eleito, nesta quarta-feira (10), como presidente da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que foi criada em setembro do ano passado.

Ao JD1, Nelsinho informou que o objetivo da Frente Parlamentar é garantir uma sustentabilidade no campo e segurança alimentar no Brasil. “Assumindo a liderança da Frente Parlamentar pela Embrapa, estamos comprometidos em enfrentar desafios com ciência e inovação. Nosso foco? Fortalecer a Embrapa, garantindo sustentabilidade no campo e segurança alimentar para todos” explicou o senador.

Segundo o parlamentar sul-mato-grossense, além da segurança alimentar, outros pontos a serem discutidos são o desenvolvimento sustentável aliado a tecnologia para aumentar produção e reduzir custos, e o fortalecimento da institucionalização e do orçamento da Embrapa.

Até o momento, ainda não foi definido quem estará ao lado de Nelsinho como vice-presidente, mas ainda segundo o senador, a executiva da Frente Parlamentar deve ser definida na próxima reunião de trabalho, que ainda deve ser divulgada.

