Papy confirma articulação sobre salário de Adriane

Após reunião com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o “Papy, presidente da Câmara Municipal, comentou sobre o que foi discutido e destacou o papel de mediador da Casa de Leis campo-grandense, ao JD1 Notícias.

“O encontro com a equipe da prefeita sobre o salário foi interessante, acho que o legislativo tem a função de ser o poder mediador nesse aspecto entre executivo e os servidores. A Câmara historicamente já ocupou esse papel de mediador, e acho que agora não é diferente”, disse.

Papy apontou que mostrou para Adriane “uma saída que seja de um bom acordo”, encaminhado para um fim à polêmica em volta do aumento em 95% do salário da prefeita de Campo Grande.

O vereador ainda destacou que foi necessário pensar em uma solução “politicamente seja viável”. “Faltam alguns detalhes, mas está bem encaminhado”, afirmou.

