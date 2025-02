Prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni, deixará o MDB

O prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni deve ser o primeiro a mudar de partido neste ano, após as eleições no estado. O chefe do Executivo deixará o MDB e ingressará no PP de Tereza Cristina, assinando o ato de filiação no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

A assinatura da filiação ocorrerá no dia 8 de março, em ato do diretório do PP em Rio Brilhante, sendo marcado pela comemoração do Dia da Mulher, em razão do comando feminino de Tereza Cristina.“O motivo principal é eu estar em um partido que represente o que eu acredito, que represente essa imagem da Tereza de bom senso, de sensatez e de construção. Acho que a gente tem que diminuir sempre a polarização e falar cada vez mais em projetos para as pessoas e o PP me representa nessa parte”, justificou.

Ainda segundo o prefeito, outro motivo seria o padrão de gestores do PP. “O número de prefeitos e prefeitas e a qualidade deles, de cada um, que na maioria são pessoas que têm ótimas intenções para a política”. Segundo Lucas, o objetivo é construir um projeto a longo prazo, para os próximos 10 anos.



“Fazer um planejamento para o partido como um todo. Então, o principal motivo mesmo é a gente ter um grupo de pessoas que possam contribuir de alguma forma para a melhora política, gestão, resultados, e estar junto nesse grupo, nesse projeto, representado pela nossa líder que é a Tereza”, concluiu.

