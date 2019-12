“Temos um governador de bom senso”, diz Marquinhos sobre Reinaldo

O prefeito, Marquinhos Trad (PSD), declarou durante entrevista ao programa Tribuna Livre, da rádio FM Capital, nesta quinta-feira (5), que prefeitura e governo do Estado estão bem entrosados e que a parceria há de continuar, pois as duas administrações não são individualistas.

‘’A parceria na saúde e equilíbrio financeiro entre eu e o Reinaldo vai muito bem, e há de continuar, porque somos responsáveis, maduros e nós não fazemos política individualmente e com egoísmo. Estamos pensando em campo grande e em mato grosso do sul’’, declarou Marquinhos.

‘’Ainda bem que nós temos um governador de bom senso, ele ajuda campo grande devolvendo ao município o que o contribuinte coloca nos cofres do Estado e da União, o que os outros governadores não faziam’’, acrescentou.

Conforme o chefe do executivo, com os valores devolvidos para os campo-grandenses para contrapartida e com a aliança formada na parte administrativa, é possível a realização e finalização das obras na capital, como por exemplo, o que está sendo feito em boa parte do quadrilátero central, na avenida Ernesto Geisel e o término do Guanandizão.

Trad também resaltou que o Estado cumpre o papel de repassar ao município o que é da cidade. Como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que em 2012 era repassado em torno de 25% e hoje repassa 18%.

Apoio do PSDB

Em relação às eleições de 2020, Marquinhos Trad diz que aliança com PSDB ainda não foi acordada, porém ele não se opõe caso à legenda lance um candidato e não o apoie. ‘’Caso o partido lance candidato que ele venha à altura de uma discussão responsável e madura, sem ataques e sem ofensas, sem agressão as famílias para nós discutirmos um plano melhor para nossa cidade’’, justificou.

‘’Se nós vamos estar juntos no mesmo palanque em 2020, só o tempo vai dizer, não há acordo concreto com o PSDB’’, finalizou.

