Zeca “tira os olhos” da capital e poderá disputar a prefeitura de Sidrolândia

O ex-governador José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, poderá disputar a prefeitura de Sidrolândia, município do interior do Estado com pouco mais de 43 mil habitantes.

Em breve conversa com o JD1 Notícias, Zeca disse ter sido convidado a ser candidato na cidade onde tem um sítio. “Estou morando nesse sítio que tenho a dez anos, onde tenho produção de peixe em cativeiro”, contou.

Zeca também disse que recebeu convites para ser candidato a prefeito em outras cidades do interior como Porto Murtinho, Miranda e Bela Vista. “Isso me motiva e tenho até abril para decidir”, afirmou.

O que já está decretado, segundo o ex-governador, é que ele não será candidato em Campo Grande. “Entramos em consenso e quem será candidato a prefeitura de Campo Grande em 2020 pelo PT é o deputado Pedro Kemp”, concluiu.

