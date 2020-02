Mandetta discute Coronavírus com secretários de Saúde de todo o país

O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, se reúne desde quarta-feira (5), com os os titulares das pastas de saúde de estados e capitais para discutir estratégias de ação contra o Novo Coronavírus.

São 54 secretários de saúde, entre eles o secretário estadual de Saúde de MS, Geraldo Resende, que é vice-presidente Regional do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) onde ocorre a Assembleia para debate da situação do vírus.

A previsão é de que os debates estendam-se até esta quinta-feira (6). O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber participa da Assembleia do Conass para apresentar as ações do Ministério da Saúde voltadas ao enfrentamento do novo coronavírus. Os gestores estaduais apresentam em seguida as medidas que estão sendo tomadas nos Estados.

Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul a Secretaria Estadual de Saúde (SES) criou o Centro de Operações de Emergência (COE/MS), com o objetivo de auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado.

“Não foram detectados casos suspeitos em nosso Estado, porém vamos adotar todas as diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde e, nessa reunião do Conass em Brasília, padronizar os procedimentos para que todos os Estados tenham estejam preparados para enfrentar o novo vírus”, salienta Geraldo Resende.

O Ministério da Saúde solicitou a atualização de planos de contingência aos Estados e capitais. Os gestores federais, estaduais e municipais vão discutir os protocolos e medidas de prevenção, de acordo com a realidade de cada local.

Boletim nacional

O boletim do Ministério da Saúde atualizado nesta quarta-feira (5/2), até as 13h00 (horário de Brasília), o Brasil segue sem casos confirmados, mas as suspeitas permanecem sendo monitoradas em quatro estados: RJ, RS, SC e SP. De acordo com o informe, o Centro de Operações de Emergência do governo federal registrou a diminuição de dois casos suspeitos em relação ao informe do dia anterior.

Os casos suspeitos estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde nos seguintes Estados: Rio de Janeiro (1), São Paulo (4), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (5). Até às 13h desta quarta-feira (5/2) o Ministério da Saúde já descartou 21 casos para investigação de possível relação com a infecção humana pelo coronavírus, cinco casos a mais do que o boletim divulgado na terça-feira (4/2).

A possibilidade de confirmação de contaminação de algum brasileiro pelo coronavírus pode mudar a rotina dos que estão em casa, de quarentena, ainda por mera suspeita de terem contraído a doença. Como o risco do país aumentará, já que o vírus estará por aqui, eles vão ter que ficar ainda mais isolados do que já estão. A maior probabilidade é que sejam transferidos para hospitais.

Deixe seu Comentário

Leia Também