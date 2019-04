Economista apresenta cenário econômico do Brasil, em palestra na Expogrande

Um dos pilares da economia do país é o agronegócio e para abordar o cenário atual e projetar o futuro do setor, o Sicredi e a Acrisssul realizaram na última sexta-feira (5) o Painel Perspectiva do Agronegócio 2019, conduzido pelo economista e atual superintendente de Riscos e Economia do Banco Cooperativo Sicredi, Alexandre Englert Barbosa.



A abertura foi realizada pela ministra do MAPA Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que destacou o atual cenário político e econômico nacional.



"Estamos em um momento de transição para a construção do Brasil que queremos, que sonhamos. Temos muito o que mudar e sabemos que estamos em um momento complicado da agropecuária, carro chefe da economia. Nosso maior desafio é o custo da produção", avaliou a ministra que ainda ressaltou o potencial do setor no país. "O Brasil sempre será um país de exportar muito, produzimos cada vez mais e melhor. Em 40 anos crescemos quase 400% nosso potencial produtivo enquanto nossa área de produção cresceu apenas 33%. Somos ainda o país que mais preserva o meio ambiente. Temos que começar a abrir nossas cabeças e proteger nossos mercados para ele se abrir para o mundo", finalizou.



Com o Tatersal de Elite lotado de participantes, o palestrante, que possui grande experiência no segmento, destacou questões em evidência na economia nacional, como a Reforma Previdenciária.



"Os custos com a previdência ocupam mais de 50% das contas públicas e não sobra dinheiro para investimentos em outros setores, como infraestrutura. Diminuir custos para o setor privado, fará sobrar dinheiro para investimentos e este é o primeiro grande desafio do governo", avaliou o economista que ainda alertou que desde a década de 1930 não ocorria retração do PIB (Produto Interno Bruto) por dois anos consecutivos, como ocorre atualmente.



O presidente da Central Sicredi Brasil Central Celso Figueira ressaltou a relevância do cooperativismo, inclusive para o agronegócio, destacando parcerias entre a cooperativa e entidades representativas do setor produtivo.



"O Sicredi mantém uma parceria forte com as entidades de classe e a Acrissul é companheira há anos. Durante a Expogrande temos a oportunidade de mostrar nossos produtos e serviços para o agronegócio. Hoje, ao acompanhar as tendências para o mercado, reforçamos que modelo cooperativo, com certeza vai ser a grande oportunidade para conhecer as novas oportunidades de negócios. E pretendemos continuar crescendo a média de 20% ao ano, pois somos quatro milhões de pessoas trabalhando por um Brasil melhor", avaliou.



A palestra integrou a programação da Expogrande 2019 e a abertura contou ainda com a presença do presidente da Acrissul, Jonatan Barbosa.

