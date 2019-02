Justiça assegura atividades da Expogrande 2019

Da redação com assessoria

Saiba Mais Agronegócio Governo terá gabinete itinerante durante a Expogrande

O juiz da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, José Henrique Neiva de Carvalho e Silva considerou que a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), que organiza a Expogrande, “cumpre todas as obrigações relativas à regulamentação do Parque de Exposições Laucídio Coelho e, portanto, o local está livre e desimpedido para promover suas atividades legalmente estabelecidas”.

A decisão foi proferida no último dia 21 de fevereiro em ação movida pelo Ministério Público em 2011. O magistrado considerou que desde a propositura da ação – e já se passaram 11 anos – "durante todo esse tempo foram realizados inúmeros eventos no parque de exposições dentro da normalidade", relata.

A Acrissul vem preparando o Parque de Exposições para a realização da 81ª Expogrande, que acontece de 4 a 14 de abril. A agenda da Expogrande deste ano prevê a realização de julgamentos de animais de várias raças, entre bovinos (de corte e leite), equinos e ovinos. Além disso, a feira terá leilões, shopping e exposição de animais, campeonato de laço comprido, ranch sorting e mangueira, exposição comercial de produtos, além de o visitante desfrutar de atrações como "Projeto Fazendinha", restaurantes, parques de diversões e shows musicais todos os dias.

Para o presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa, a decisão judicial só corrobora o que a Acrissul tem feito todos os anos. "Mantendo o Parque funcionando dentro das exigências legais e promovendo eventos de relevância para a economia e a cultura sul-mato-grossenses", resume.

Veja a decisão na íntegra:

Saiba Mais Agronegócio Governo terá gabinete itinerante durante a Expogrande

Deixe seu Comentário

Leia Também