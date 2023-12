Adriane Lopes diz que famílias do Mandela começam mudança na próxima quinta

Nesta sexta-feira (11), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, informou que das cinco áreas que serão usadas pelos moradores da Comunidade do Mandela, até que a construção das casas seja concluída, quatro foram definidas. As famílias serão destinadas para o Bairro José Tavares, Iguatemi I e Iguatemi II, além do Bairro Talismã.

A construção das casas está prevista para começar na segunda-feira (11), com investimento de R$ 15 milhões. Para a imprensa, Adriane destacou que desde o incêndio que aconteceu na área, as equipes da prefeitura estão trabalhando para atender as 187 famílias.

“A partir de hoje, começamos com novas ações. Estamos no processo de trazer a infraestrutura para as áreas (água e fornecimento de energia). Essa mudança tem um impacto na conta de água, luz e no sistema de saneamento básico”, comentou.

No próximo dia 14 de dezembro, 39 famílias serão levadas para o terreno localizado no Bairro José Tavares, contando com o apoio da Agência de Habitação, Defesa Civil, GCM (Guarda Civil Metropolitana) e outras entidades da prefeitura.

Ao logo dos meses, conforme os cadastros forem feitos, os moradores serão levados para áreas, sendo: 33 no Iguatemi I, 30 famílias no Iguatemi II e mais 32 famílias no Bairro Talismã.

Casas feitas pela prefeitura – A maioria das famílias que vivem no Mandela são formadas por mulheres sendo a principal mantedora das residências.

Ainda conforme a prefeita, todos serão contemplados com moradias construídas pela prefeitura. Os moradores farão o pagamento usando cerca de 10% do salário mínimo, ou seja, cerca de R$ 185, parcelando as casas em aproximadamente 350 meses.

A construção das casas deve durar cerca de 12 meses, começando na próxima segunda-feira (11), no José Tavares e Talismã.

