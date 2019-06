Concurso da prefeitura oferece salários de até R$ 7,8 mil

Nesta segunda-feira (10), o edital nº 01/2019, de abertura das inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para cargos do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). São oferecidas 633 vagas, distribuídas entre os níveis superior, médio e fundamental.

De acordo com a prefeitura, o certame irá suprir as necessidades da Sesau, principalmente em relação aos médicos para atendimentos em unidades, já que a cidade está há oito anos sem realizar concursos na área.

As 633 vagas serão distribuídas em 49 diferentes áreas, os cargos de nível superior estão com 407 vagas, como enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico PSF, médicos de diversas especialidades e médico veterinário; o salário base para esses profissionais varia de R$ 2.688,33 a R$ 7.802,56.

Para os cargos de nível médio são 216 vagas como assistente de serviços de saúde e diversos técnicos, com variação salarial de R$ 998,00 a R$ 1.529,84.

Para o nível fundamental são dez vagas para o cargo de auxiliar de saúde bucal com salário base de R$ 998,00. O concurso oferece reserva de vagas para pessoa com deficiência (PcD), negros e índios.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da iniciativa. “Esse concurso vai cumprir mais uma meta da nossa gestão, que é levar mais qualidade de vida para a população, aumentando o número de profissionais na saúde, depois de oito anos de espera e, assim, melhorar o atendimento e o serviço prestado”, disse.

As inscrições estarão abertas, exclusivamente, no período de 12h01 do dia 10 até às 23h59 do dia 14 e deverão ser feitas somente pela internet, no site www.selecon.org.br, no ambiente do candidato, em que estarão disponibilizados para impressão o boleto bancário, além do edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do concurso.

O valores são R$ 150, para os cargos com exigibilidade de ensino superior; R$ 80, para os cargos com requisito de ensino médio e médio técnico e R$ 70, para os cargos de ensino fundamental.

O valor pago pela inscrição não será devolvido, em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame, por decisão da administração municipal.

Os candidatos ainda poderão requerer a isenção da taxa de inscrição se estiverem em conformidade com a Lei Complementar Municipal, se desempregado, em situação de carência econômica, doador de sangue, medula óssea, doador ou receptor de rim sendo residente na capital.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do município de Campo Grande. O certame será conduzido pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

Para conferir o edital na íntegra, acesse a edição nº 5.599 do Diogrande, disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

