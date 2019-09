Concurso para Guarda Civil Metropolitana foi autorizado

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta sexta-feira (20) a autorização para o concurso de provas para o ingresso ao cargo de Guarda Civil Metropolitano. A previsão inicial é de contratação de mais 350 guardas para cuidar da segurança da Capital.

De acordo com o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, a razão da abertura do concurso é a reposição de 350 vagas para o cargo de Guarda Civil Metropolitano.

“No ano de 2012, trabalhavam na Prefeitura 1.480 Guardas. Muitos deles pediram exoneração para ocupar funções por passarem em cursos em outras instituições. Atualmente, a Prefeitura conta com 1.120 homens na segurança para atender toda a demanda. Com este concurso, nós vamos repor esta força de trabalho para atender as demandas. Este concurso faz parte do processo de segurança implantado pelo prefeito Marquinhos Trad, no qual instalou e reformou novas bases nas sete regiões para cuidar da segurança da Capital”, explica Valério Azambuja.

