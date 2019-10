Inmet emite alerta de tempestade com perigo potencial no MS

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para este sábado (19) é de tempo claro a parcialmente nublado no período da manhã. A tarde, o tempo passa para parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e a noite, nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Conforme previsão, as temperaturas terão mínima de 23ºC e máxima de 33ºC na Capital.

O Instituto, emitiu ainda um alerta que iniciou à 1h da manhã de sábado e encerra por volta das 23h. O aviso publicado alerta para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo abrangendo todo o estado. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

As instruções são de em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

