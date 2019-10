Pode chover na capital e MS registra 40ºC, segundo Inmet

O Instituto de Meteorologia (Inmet) prevê para esta manhã de quarta-feira (16) em Campo Grande, sol e aumento de nuvens.

Já para a tarde e à noite, o instituto prevê pancadas de chuva. A previsão é que chova em torno de 8mm com ventos de 17km/h.

A umidade mínima para a capital sul-mato-grossense é de 25% e a máxima de 65%, o que não oferece risco à população. Os termômetros devem registrar temperaturas entre 21ºC e 35ºC.

Para o Mato Grosso do Sul, o Inmet prevê temperaturas entre 40ºC e 15ºC, com tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde no sul, sudoeste e centro-norte.

