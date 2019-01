Previsão é de sol e calor, mas com pancadas de chuva durante a tarde

Com previsão de forte calor, o dia começou ensolarado e abafado em Campo Grande. A mesma aponta pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde, mas o céu claro irá predominar na capital e em todo o estado.

Conforme o Inmet, as temperaturas devem continuar subindo nos próximos dias e a previsão de chuva forte é apenas no domingo na região oeste de MS. Na cidade, o clima fica na casa dos 21ºC a 34ºC, já no estado a mínima é 19ºC e a máxima de 38ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também