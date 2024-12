A 'gurizinha' chegou! Nasce Serena, filha de Luan Santana e Jade Magalhães

A filha do sul-mato-grossense Luan Santa e da influenciadora Jade Magalhães, nasceu no início da noite deste sábado (28). Serena é a primeira filha da influenciadora com o cantor. A notícia foi confirmada pelo sertanejo nas redes sociais.

"Nasce Serena Magalhães Santana. A primeira filha de Jade Magalhães e Luan Santana chegou hoje às 18h22, em São Paulo".

A bebê era esperada para janeiro de 2025, mas chegou no último mês de 2024.

O show que o cantor faria hoje à noite em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, foi cancelado.

