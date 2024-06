22º Arraial de Santo Antônio começa hoje em Campo Grande

Acenda a fogueira, prepare o coração e os chapéus de palha, porque o 22º Arraial de Santo Antônio começa hoje (12)! Uma das festas juninas mais esperadas e amadas da Capital Sul-mato-grossense, promete muita alegria, dança e comidas típicas. O arraial acontece até o dia 16 de junho na Praça do Rádio Clube.

Um dos momentos mais aguardados desta edição será a apresentação das quadrilhas juninas. Com muita cor, música e animação, a apresentação desta quarta-feira será do Colégio Nova Geração. Mas a festa não para por aí! A programação do Arraial de Santo Antônio inclui uma variedade de atrações para todas as idades.

Barracas com comidas típicas oferecerão delícias como pamonha, curau, canjica, quentão e muitos outros pratos que remetem às festas juninas do interior. As crianças terão um espaço kids com brincadeiras e atividades especialmente preparadas para elas.

E claro, a música não pode faltar! Grandes nomes da música sertaneja e regional subirão ao palco para animar a festa todas as noites. Hoje, a dupla Munhoz e Mariano se apresenta às 21h, após o show de abertura do Grupo Tradição. Nos dias seguintes, artistas como Fraternidade São João Paulo II, João Haroldo e Betinho, Pedro e Evandro, Tostão e Guarani, Trio Violada, Max Henrique, Victor Gregório e Marco Aurélio, Ipê da Serra, e Alex e Ivan garantirão que a festa continue animada.

O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande também é aguardado com ansiedade por muitas Organizações Sociais sem fins lucrativos que veem neste período uma oportunidade de levantar renda com a venda de produtos durante todos os dias de evento. As 35 barracas que serão montadas na festa terão autorização para a comercialização de alimentos, bebidas e artesanatos nos cinco dias de festa.

O evento é organizado pela Prefeitura de Campo Grande, através da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e o FAC (Fundo de Apoio à Comunidade).

Serviço

22ª edição do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande;

12 a 16 de junho;

Praça do Rádio Clube - Av. Afonso Pena e Rua Barao do Rio Branco;

A partir das 18h;

Entrada é gratuita!

