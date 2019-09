Arte no Meu Bairro vai ao Jardim Itamaracá

O projeto Arte no Meu Bairro vai levar o Palco Itinerante para o bairro Jardim Itamaracá a partir das 16h do próximo sábado (21). A estrutura estará montada na rua Padre Mussa Tuma com a rua Rio Tigres.

Três atrações animam o público no evento até as 21h. O cantor sertanejo Karlos Antunes é o primeiro a subir no palco, depois é a vez do grupo de pagode Só Por Elas divertir a galera para, finalmente, a dupla Renato Reis e Renan encerrarem o evento.

De acordo com o vocalista do Só Por Elas, Calilo, o grupo vai reproduz samba, pagode e axé, em composições autorais e de artistas renomados como Zeca Pagodinho, Dudu Nobre, Fundo de Quintal e Jorge Aragão. “Nosso repertório vai fazer o público dançar com samba no pé. Vamos animar os moradores do Jardim Itamaracá e tornar a noite de sábado inesquecível”, disse.

A dupla e atração principal da noite, Renato Reis e Renan, levará os sucessos autorais, como “Ei Princesa”, “O Sino Tocou” e “Eu vou Chorar” para o palco do evento.

O “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” é realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, pela Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), por meio de convênio do Ministério da Cidadania, do Governo Federal.

