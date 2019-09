Com sertanejo, samba e pagode, Arte no Meu Bairro ocorrerá no bairro Estrela D'alva

O bairro Estrela D'alva contará com o projeto Arte no Meu Bairro neste sábado (28), a partir das 16h e evento terá shows de pagode e samba. A estrutura estará na rua Marquês de Leão esquina com rua Uirapuru.

Com duas atrações, o evento conta com apresentações de Bethynho Show e Banda, trazendo o pagode e samba, além do sertanejo da cantora Watuci.

“Este é um dos projetos que assumimos que tem caráter sistêmico e, por conta disso, a cada nova edição provamos o seu valor artístico. Ao mesmo tempo em que os novos artistas têm oportunidade de se apresentarem para a comunidade, a própria comunidade descobre ou reconhece talentos dentro do próprio bairro”, pontua a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro.

Watuci é a primeira a se apresentar ao lado de sua banda que traz características bem regionais. A cantora tem na música seu hobbie desde a infância, incentivada por seu pai, Chito Messias, cantor paraguaio que formou um famoso trio em meados da década de 80, chamado Trio Harmonia. Por conta disso, possui variadas influências musicais, que passam pelas raízes da música sul-mato-grossense, do sertanejo clássico até o sertanejo universitário.

Com seu sotaque carioca, Bethynho Show promete um show animado, com muito samba no pé. Em 29 anos de experiência como músico profissional, Bethynho apresenta músicas autorais de seu CD solo, além de sucessos de artistas renomados como Ferrugem, Raça Negra, Jorge Aragão e Turma do Pagode.

Os próximos bairros a receberem o projeto é o Santo Amaro, no dia 4 de outubro, e o São Conrado, dia 11 de outubro.

