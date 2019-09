Palco Itinereante do Arte no Meu Bairro recebe credenciamento até 2020

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

O credenciamento de músicos, bandas e duplas locais para a participação no projeto continua até março de 2020 e os interessados devem entregar o envelope com a documentação necessária todas as primeiras terças-feiras de cada mês.

Para outubro, a data prevista é dia 1º de outubro, às 14h. A entrega deve ser feita na DICOM, situada na Avenida Afonso Pena, 3.297, Paço Municipal, Térreo. A documentação exigida pode ser conferida no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/edital-arte-no-meu-bairro-3/.

O Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante credencia 58 artistas locais, nas modalidades “show de abertura” e “show principal”, por intermédio da reabertura da Chamada Pública n. 001/2018. O cachê disponível para músicos locais é de R$ 2 mil, e para músicos de renome regional, R$ 4 mil.

Artistas, grupos e bandas de sertanejo, bailero, samba, pagode, bossa nova, MPB, blues, jazz, hip hop, rap, forró, rock e pop rock, música regional, funk, gospel e reggae, podem se inscrever.

O projeto é composto de 24 eventos musicais, a serem realizados entre agosto de 2019 e março de 2020, nas seis regiões de Campo Grande e nos Distritos Indubrasil, Anhanduí e Rochedinho, sendo que a programação contará com três músicos por evento: dois músicos locais de cada região e distrito do Município, e um artista com renome regional.

Aos músicos e artistas que tenham dúvidas a respeito da documentação necessária, a Sectur – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza-se a auxiliar. A sede está localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.

