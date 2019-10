Nona edição do Arte no Meu Bairro acontece sábado no Santo Amaro

O cantor Davi Araújo anima a nona edição do projeto Arte no Meu Bairro, que neste sábado (05) ocorre na Praça do Papa, bairro Santo Amaro. O evento começa às 17h no bairro que é um dos mais populosos da Capital, contando com mais de 23 mil moradores.

Davi é cantor de sertanejo e leva o show completo para o bairro, com dançarinos coreografados, e um repertório com músicas do sertanejo universitário, como sucessos de Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Maiara e Maraisa, entre outros.

“Teremos também músicas autorais do trabalho mais recente como 'Xereta' e 'Safadin' sendo que o videoclipe desta última música já conta com mais de 100 mil. Vai ser um show incrível, para todas as idades, vocês não podem perder, espero vocês”, disse.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, destaca a importância do projeto Arte no Meu Bairro para a cidade. “É um trabalho sistêmico, que promove o acesso à cultura e a arte, e permite que os artistas também acessem a população”, discorre.

