Programação Infantil do Sesc tem oficina de arte

No próximo sábado, dia 08 de junho, o Sesc Cultura, em Campo Grande, oferece diversas atividades para a criançada, com diversão, aprendizados e muita interação. Toda a programação é gratuita, só é necessário levar o material para a oficina de arte que começa às 15h30.



Desta vez, o tema será “Arte Carimbos e Descobertas” e para participar é preciso levar: três tampinhas de garrafa pet, um rolinho de papel higiênico, duas batatas grandes, uma tesoura sem ponta, duas caixas de palito de fosforo, tinta acrílica preta, vermelha, amarela e azul, e uma folha de E.V.A, pincéis nº 6 e 12. A oficina será na sala de Artes Visuais e podem participar crianças de quatro a sete anos, acompanhadas do responsável. Os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes do início.



No fim da tarde, às 17h30, serão duas atividades: Contação de Histórias e o Cine Clubinho. Michelly Dominiq comanda a programação especial na Sala de Música, com contação de histórias do livro “Prosa de Criança: História do MS”, reunindo diversas histórias narradas por crianças de todo o estado, com misturas de contos de terror e contos para dormir. O limite é de 50 crianças, acompanhadas de um responsável.



No Cine Clubinho será exibido o filme “O serviço de entregas da Kiki”. O filme narra às aventuras da bruxinha Kiki e seu gato falante, Jiji. Assim que completa 13 anos, Kiki precisa seguir a tradição de sair de casa e aprender a se virar sozinha. Então eles seguem uma viagem com destino à Korico, onde a bruxinha vai passar por diversas experiências e aprender a lidar com as surpresas que cruzam seu caminho.



Corumbá

No Sesc Corumbá, o Cine Clubinho exibe às 18 horas a Mostrinha “Ambiente-se: Amigos da Natureza”.



Serviço

O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2.270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de Junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site.

