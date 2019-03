Sesc promove oficina de arte contemporânea e cinema para crianças

Várias atividades infantis do Sesc neste sábado (16) traz diversão e arte gratuita, com oficina e exibição de filme. O Sesc Cultura, em Campo Grande, terá a oficina de arte “Formas Iluminadas”, com início às 15h30. Podem participar crianças com idade entre quatro e sete anos, acompanhadas de seus responsáveis.

O material necessário é: 1 garrafa pet de dois litros transparente, 1 folha de papel de seda branca, tesoura sem ponta, cola branca, fita crepe ou durex, pincel nº18 e 2 cartolinas brancas. Os ingressos, limitados à capacidade da sala de artes visuais, serão distribuídos uma hora antes da oficina.

Às 17h30 o Cine Clubinho exibe “A história da cabra: queijo de cabra”, longa feito na República Tcheca e que integra mostra “Nueva Mirada”. As crianças Zuzanka e Honzik, junto com Goat (cabra), procuram seus pais, que aparentemente foram sequestrados pelo demônio para castigá-los por produzir um queijo de cabra diabolicamente gostoso.

Corumbá

No Sesc Corumbá, o Cine Clubinho exibe às 18 horas de sábado (16) , o filme “O Serviço de entregas da Kiki”. Kiki é uma jovem bruxa que acabou de completar 13 anos. Segundo a tradição, quando atingem essa idade, todas as bruxas devem sair de casa por um ano para aprender a viver por conta própria. Ela se muda para a cidade de Korico, junto com Kiki, seu gato falante. Lá ela aprende a seguir em frente com sua vida, apesar de todas as dificuldades que possam surgir.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms .

