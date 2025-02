Campo-grandense se prepara para maratona de campeonatos internacionais de taekwondo

Luiz Felipe Aquino, lutador de taekwondo, acompanhado de seu técnico Fábio Costa, está pronto para embarcar em uma jornada de competições decisivas rumo às Olimpíadas de 2028.

Os próximos meses serão marcados por três campeonatos consecutivos que têm como objetivo não apenas conquistar medalhas, mas também fortalecer a preparação da equipe para o ciclo olímpico, repleto de desafios e oportunidades.

Com o apoio da Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE), Luiz Felipe e Fábio seguem confiantes para enfrentar as etapas que seguem: o Canadá Open, o U.S. Open e o Grand Slam de Taekwondo 2025.

Calendário de Competições:

Canadá Open 2025

Datas: 8 e 9 de fevereiro

Local: Montreal, Quebéc, Canadá

O Canadá Open é uma das competições mais importantes no circuito de taekwondo, com pontos cruciais para o ranking mundial e olímpico. O evento é considerado um passo decisivo para o atleta, que busca se consolidar entre os melhores do mundo em sua modalidade.

U.S. Open 2025

Datas: 14 a 16 de fevereiro

Local: Reno, Nevada, Estados Unidos

Em seguida, a equipe participa do U.S. Open, outro torneio de grande porte que também oferece pontos no ranking, além de ser uma excelente oportunidade para o atleta aprimorar suas habilidades em um cenário altamente competitivo.

Grand Slam de Taekwondo 2025

Datas: 20 a 23 de fevereiro

Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Para fechar a sequência, o Grand Slam de Taekwondo 2025 será realizado no Rio de Janeiro e representará uma oportunidade de lutar por uma vaga na seleção brasileira de taekwondo, além de contribuir para o desenvolvimento do atleta no cenário nacional.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também