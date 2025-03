Conmebol repudia racismo contra jogadores do Palmeiras na Libertadores Sub-20

Saiba Mais Esportes Jogador da base do Palmeiras é vítima de racismo em jogo no Paraguai

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) emitiu um comunicado oficial nesta sexta-feira (7) repudiando os atos de racismo sofridos pelos jogadores do Palmeiras durante a partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, realizada no Paraguai, nesta quinta-feira (6).

A entidade afirmou que medidas disciplinares serão adotadas e que está avaliando outras ações para combater a discriminação em suas competições.

O caso ocorreu aos 36 minutos do segundo tempo, quando o jogador Figueiredo, ao deixar o gramado após ser substituído, foi alvo de um torcedor que imitou um macaco. Luighi, outro atleta do Palmeiras, também foi chamado de "macaco" por torcedores presentes no estádio.

Em resposta, o Palmeiras divulgou uma nota oficial classificando o episódio como "repugnante" e reafirmou que buscará punição para os envolvidos até as últimas instâncias. O clube destacou ainda que "racismo é crime" e que a impunidade contribui para a perpetuação desses atos.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou sobre os ataques racistas e anunciou que o clube solicitará à Conmebol a exclusão do Cerro Porteño da competição. Pereira também criticou a atuação do árbitro da partida, afirmando que ele falhou ao não interromper o jogo diante da agressão racial, contrariando protocolos da Fifa.

"Vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição. Porque não é a primeira vez que esse clube ataca nossos atletas, nossos torcedores", afirmou.

Os advogados do Palmeiras estão trabalhando em conjunto com a CBF para avaliar quais medidas cabíveis podem ser aplicadas. Ainda não está definido se o pedido de exclusão se restringirá à Libertadores Sub-20 ou se será ampliado para outras competições.

